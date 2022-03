Le manque de vétérinaires dans l'Yonne est toujours préoccupant ! La situation devient problématique, il manque une vingtaine de vétérinaires dans l'Yonne, il faut que les élus se mobilisent pour attirer les jeunes estime Jean-Pierre Daman, le président du conseil de l'ordre des vétérinaires en Bourgogne Franche Comté.

France Bleu Auxerre : La pénurie de vétérinaires ruraux dans l'Yonne s'aggrave ?

Jean-Pierre Daman : Absolument. Cela fait longtemps qu'on alerte les pouvoirs publics mais jusqu'à présent, les cabinets arrivaient plus ou moins à s'arranger pour prendre les patients des vétérinaires qui partaient à la retraite.. mais là, ça devient incontrôlable. On est sous l'eau. On n'arrive plus à faire venir des jeunes. -

Et l'Yonne fait partie des secteurs de la région les plus touchés par cette pénurie ?

Oui, on estime qu'il manque au moins 20 vétérinaires dans l'Yonne. Et encore, cela nous permettrait tout juste de respirer, pas d'être totalement à l'aise. Le nord du département est le plus impacté.

Pourquoi les jeunes ne viennent pas ?

Je pense que cela leur parait trop loin, il manque d'écoles souvent en zone rurale, les jeunes ont aussi peur de crouler sous le travail. Avec la proximité de Paris, les jeunes préfèrent s'occuper des chiens et des chats plutôt que des animaux de la ferme. Les incitations financières pour les vétérinaires dans les zones "en tension" ne sont pas assez connues des jeunes, et parfois complexes à obtenir.

Quelles conséquences de cette pénurie pour les agriculteurs ?

Elles sont importantes et il ne s'agit pas uniquement de la santé des bêtes. Sans vétérinaire, plus de contrôles sanitaires, plus de vaccination des bêtes et donc elles ne peuvent pas être vendues à l'export. A terme, ça peut mettre en péril des activités, certains types d'élevages..

Et quelle conséquence pour les vétérinaires qui travaillent dans ces zones sous dotées ?

C'est difficile physiquement, on fait beaucoup de kilomètres, on a de très longues journées, mais c'est aussi difficile psychologiquement : on arrive souvent trop tard car quand on est obligé de faire 120 kilomètres pour faire une césarienne en urgence, parfois, on arrive quand l'animal est déjà mort. Et ça, c'est très difficile. On se senti inutiles. On est noyés.

Les élus ont-ils conscience du problème ?

C'est pour les informer que nous avons fait la semaine dernière une réunion à Auxerre. Pour alerter sur ce problème, qui est double. Au niveau national, on ne forme pas assez de vétérinaires en France. Il faudrait en former 1 000 par an pour compenser les départs à la retraite et il n'y en a que 680. Et puis localement, il y a un manque d'attractivité des régions rurales. Et là on demande l'aide des politiques pour proposer des aides à l'investissement, aider les jeunes à acheter du matériel plus performant, des aides à l'accueil de stagiaires etc. et puis attirer les jeunes dans les écoles.