Manque de carburants : le District de la Côte d'Opale reporte tous les matchs de ce week-end

Face à la crise de carburants dans les Hauts-de-France, le District de la Côte d'Opale de football a décidé d'annuler la centaine de matchs prévus ce week-end. "Je reçois des mails en pagaille des clubs qui s'inquiètent depuis mercredi, raconte Franck Poret, le président du district. Du coup j'ai envoyé un sondage aux 200 clubs du district et 70% d'entre eux ont voté pour reporter les matchs de ce week-end__."

Une décision motivée par la crise des carburants : "On attendait 26 000 licenciés pour jouer ce week-end. Mais si c'est pour envoyer des gens sur la route, faire 80 km aller pour rejoindre les terrains, et pas savoir s'ils pourront rentrer chez eux parce qu'ils n'auront plus de carburant, ce n'est pas raisonnable. C'est plus prudent de garder du carburant pour aller au travail, faire les courses et des trajets de proximité", ajoute Franck Poret.

Certains clubs, et même grands clubs de la Côte, ont des minibus mais pas assez de carburant pour assurer tous les déplacements.

La date du report pas encore fixée

Les matchs concernés sont des matchs de coupe du district : Mcc Barbershops, Defisports, Côte d'Opale, Cardon freres, Ricoch ADN, Intersports, VDC Sports com et Sodiboissons. Sont également reportés tous les plateaux U6/U9, le critérium féminin, le rassemblement de gardiens de but, la coupe U13 PITCH et les championnats jeunes.

La date du report n'est pas encore fixée. "On pense que ce sera dans deux ou trois semaines quand il y aura la prochaine journée de libre", précise le District. "On espère que d'ici là la pénurie sera terminée".