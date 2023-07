"Manque de considération", "risques de l'automatisation" : des éclusiers du canal du Midi en grève

Ils sont montés sur l’écluse Saint Roch de Castelnaudary (Aude), sur laquelle ils ont aussi accroché des drapeaux rouges et une banderole de la CGT et de FO. Une dizaine d'employés de Voies navigables de France (VNF), des éclusiers, a manifesté ce mardi 11 juillet 2023 et bloquent une dizaine d'écluses de l'Aude toute la journée. Ils prévoient de se mobiliser à nouveau ce mercredi 12 juillet.

"Manque de considération", dénonciation de l'automatisation

Les éclusiers se plaignent du manque d’écoute et de considération de la direction, mais aussi de l’automatisation. Pour eux, ce système qui permet aux plaisanciers d'actionner les écluses par de simples boutons, ne fonctionne pas. Ils parlent d’un accident de voilier fin avril où l’écluse a embouti l’arrière du bateau. Ils assurent également que les capteurs ne sont pas fiables et qu'il faut intervenir très régulièrement, alors que leur zone d'intervention est de plus en plus vaste. Ils disent être 7 éclusiers pour 18 écluses dans le secteur.

Les salariés s'étaient déjà mobilisés le 29 mai dernier, devant l'écluse de Marseillette (Aude), entre Carcassonne et Lézignan. Le 19 octobre 2022, une autre grève avait été organisée à l'appel de la CGT qui indiquait : "Le niveau et la qualité du service rendu aux usagers s’est encore détérioré cette saison avec l’automatisation de six écluses supplémentaires qui a coûté 1,6 millions d’euros et aboutit à des pannes récurrentes". Le syndicat assure que 100 postes d'éclusiers ont été supprimés en 20 ans.

La direction de VNF doit nous recontacter dans la journée (plus d'informations à suivre).

