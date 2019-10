Sarthe : les urgences vont rouvrir la nuit à l'hôpital du Bailleul mais le SMUR reste suspendu

Elles étaient fermées la nuit depuis trois semaines, à cause du manque de médecins : les urgences de l'hôpital du Bailleul, le deuxième hôpital public de la Sarthe, vont pouvoir rouvrir 24h/24 ce lundi 14 octobre. En revanche, le SMUR reste suspendu jour et nuit.

Le Pôle Santé Sarthe et Loir (PSSL), sur la commune du Bailleul, est confronté à de graves difficultés de recrutement, notamment dans le service des urgences

Fermé la nuit depuis trois semaines faute d'un nombre suffisant de médecins, le service des urgences du Pôle Santé Sarthe et Loir (hôpital du Bailleul) va pouvoir rouvrir ce lundi 14 octobre 2019 à 8H30 comme envisagé initialement, pour un fonctionnement 24 heures sur 24. La nouvelle a été annoncée à l'issue du conseil de surveillance de l'établissement. En revanche, le SMUR reste suspendu jour et nuit.

L'hôpital du Bailleul indique que ces trois dernières semaines, malgré la fermeture des urgences de nuit, les prises en charge gynécologiques, obstétriques et pédiatriques ont été assurées 24 heures sur 24. Il assure mettre tout en oeuvre pour un rétablissement rapide du service médical d'urgence et de réanimation. "Le service de régulation est assuré par le 15" avec une prise en charge par les hôpitaux voisins (Le Mans, Angers, Château-Gontier).

Pénurie de médecins

Ouvert il y a 10 ans entre Sablé et La Flèche, le Pôle Santé Sarthe et Loir est le deuxième hôpital public du département. Il enregistre chaque année 25 000 passages aux urgences et dessert un bassin de vie de 150 000 personnes. Confronté à de graves difficultés de recrutement, l'hôpital du Bailleul ne peut pas fonctionner sans avoir recours à des médecins remplaçants, ce qui plombe encore davantage les finances d'un établissement déjà fortement déficitaire.