Manque de moyens dans les maisons de retraites en Mayenne : "Ça court dans les couloirs", alerte un directeur

La situation financière des Ehpad est très inquiétante. Plusieurs établissements mayennais sont dans le rouge. Ils subissent eux aussi l'inflation et l'explosion des coûts, notamment depuis le début de la guerre en Ukraine. L'État a annoncé la création d'un fonds d'urgence de 100 millions d'euros et le conseil départemental de la Mayenne a lui aussi prévu de débloquer une enveloppe.

"L'argent servira à combler les déficits" Aurélien Balzeau, directeur de l'Ehpad Saint-Gabriel de Saint-Aignan-sur-Roë et de l'Ehpad Saint-Fraimbault de Lassay-les-Châteaux. "Il y a déjà beaucoup d'établissements en déficit, certains plus que d'autres. La priorité sera de soutenir les plus gros déficits" poursuit Aurélien Balzeau.

Des besoins à un milliard d'euros

Mi-septembre, les professionnels du secteur, réunis à Paris lors des Assises Nationale des Ehpad, ont chiffré à un milliard d'euro les besoins financiers pour sauver des établissements. "Donc a priori ça ne suffira pas. Cela aidera quelques établissements qui sont vraiment dans le rouge, ceux qui ont des difficultés de trésorerie pour payer les factures ou payer les salaires, mais ça ne suffira pas" estime le directeur.

Interrogé sur les conditions de travail du personnel des ehpad, Aurélien Balzeau confesse que les difficultés sont croissantes. "Cette crise nous oblige à nous réinventer. Par exemple, moi j'ai transféré la lingerie la nuit et plus le jour car c'est un fonctionnement très énergivore. Dorénavant, on consomme moins d'électricité. Notre facture avec l'inflation est passée de 8 000 € par mois à 16 000 €" raconte le professionnel.

Un personnel limité et débordé

Pour l'instant, Aurélien Balzeau refuse de rogner sur son budget alimentation pour les résidents, malgré là-encore une forte hausse des prix des produits. "On ne va pas retirer le fromage et le vin à table ou rogner sur la qualité. Pour l'instant, on n'en est pas là, mais il faut qu'on trouve des solutions. Soit vous réduisez les dépenses par rapport à l'hôtellerie, soit vous réduisez le chauffage, soit vous réduisez le personnel. Mais du personnel on en manque. C'est invraisemblable. "Nos métiers ne sont plus attractifs. Et aujourd'hui, on fait tout en urgence avec les résidents. Ça court dans les couloirs" se désole ce directeur d'ehpad.