Manque de neige en Chartreuse : la station du Désert d'Entremont n'ouvrira pas de la saison

C'est la première fois depuis plus de dix ans : cet hiver, la mini station de ski de piste du Désert d'Entremont ne va pas ouvrir de la saison. Il n'y a que de l'herbe sur les pistes. Et depuis quelques jours, il ne reste qu'une fine langue de neige sur le domaine nordique.

En pleine période des vacances scolaires de février les stations de Chartreuse souffrent du manque de neige. La situation est même exceptionnelle au Désert d'Entremont (Savoie) : côté ski alpin, la minuscule station n'a pas ouvert de la saison ! Elle se compose de deux téléskis et d'un fil neige pour les bambins. C'est certes très modeste comme "domaine skiable" mais il est apprécié par les familles de débutants ou avec des jeunes enfants. Cette station est aussi très prisée des locaux, qui montent facilement pour quelques heures.

Pour le ski de fond : il reste à peine quelques centaines de mètres de neige damée à l'ombre des sapins.

Voici à quoi ressemble la "station" et de "domaine skiable"

En fait c'est simple, on réalise que nous sommes sur les pistes de ski, quand on voit les pylônes et les perches, au milieu des champs ... d'herbe. Même situation au niveau du départ des pistes de fond, on est surpris de voir un panneau "Site nordique de la vallée des Entremonts", car il est en plein milieu d'un champ. Sans la moindre trace de neige.

Mais dans ce contexte de mois de février sans neige, les professionnels gardent le sourire. Selon eux, les vacanciers arrivent à faire d'autres activités et à découvrir la nature autrement.

Peu de neige, mais les scolaires ou les colonies de vacances profitent de ... la nature © Radio France - Alicia Roux Ferrandes

Il ne reste qu'une fine langue de neige pour faire du ski de fond ! © Radio France - Alicia Roux Ferrandes