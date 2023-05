Pénurie de maîtres-nageurs en Mayenne, "ce n'est pas une surprise"

La crise de la Covid-19 a mis sur pause pendant de nombreux mois des formations amenant aux diplômes d'État comme le Brevet d'Aptitude à la Fonction d'Animateur (BAFA), mais aussi le Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l'Éducation Populaire et du Sport (BPJEPS) et le Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique (BNSSA).

Pas d'élèves à Saint-Berthevin

C'est une des raisons pour lesquelles les maîtres-nageurs aujourd'hui ne se bousculent pas pour venir travailler dans des piscines publiques. La piscine de Coupeau à Saint-Berthevin, commune à l'ouest de Laval, vient d'ouvrir et il manque une personne pour assurer la surveillance.

"La saison commence un peu particulièrement. On ne va pas pouvoir accueillir de scolaires sur les lundi, mardi, jeudi et vendredi. Si on avait pu mettre en place depuis l'année dernière. C'est dommage, on aura fait une année, et là ce n'est pas possible. On espère bien pouvoir revenir à ce fonctionnement l'année prochaine", explique Adrien Judéaux, directeur du service éducation et sport de la ville.

1.700 euros brut par mois

Pour Hanane Bouzrara, sauveteuse-secouriste dans cette piscine, la pénurie de personnel n'est malheureusement pas une surprise. "Parce que les jeunes qui passent le BNSSA ont pour but de gagner de l'argent. Du coup, ils vont aller sur des pôles un peu plus attractifs, tels des campings ou bien à la mer", explique cette professionnelle. Le salaire médian pour les diplômés d'un brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique s'élève à 1.700 euros brut par mois, d'après le Creps des Pays de la Loire, le centre de ressources, d'expertise et de performances sportives.

À Château-Gontier-sur-Mayenne, la situation est stable. Il y a assez de maîtres-nageurs mais l'un d'entre eux partira prochainement à la retraite. "Il y aura une difficulté à recruter, car les CV ne courent pas les rues. Plus globalement dans notre département on aura un problème aussi pour la surveillance des bases de loisirs" prédit David Julien. "Les horaires d'une piscine et le nombre de jours d'ouverture peuvent être un frein aussi pour les candidats", reconnaît-il.