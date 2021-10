Manque de personnel dans les établissements d’accueil pour handicapés : "nous sommes au bord du gouffre"

En Haute-Savoie, l’Union départementale des associations de parents et amis de personnes handicapées (Udapei) s’inquiète de la pénurie de personnel dans les établissements spécialisés. Plus de 120 postes seraient vacants.

"On peut parler d’un gouffre dans lequel nous avons commencé à tomber." Membre de l’Union départementale des associations de parents et amis de personnes handicapées (Udapei) en Haute-Savoie, Raphaël Miconnet dresse un constat alarmant de l’accueil, dans le département, des personnes souffrant d’un handicap physique ou mental. "Les structures gérées par nos associations emploient 1.750 salariés et accompagnent quotidiennement 2.800 personnes handicapés. Or aujourd’hui, nous avons 125 postes vacants."

Pas de prime du Ségur

Pour expliquer ce déficit de personnel, l’Udapei avance plusieurs raisons. La pénibilité du travail et la faiblesse des salaires (ils sont encadrés par l’État, ndlr) dans "un département où le coût de la vie est élevé" arrivent en haut de tableau. "Il faut aussi préciser que notre secteur n’est pas concerné par la prime de 183 euros par mois décidée lors du Ségur de la santé", indique Anne-Marie Deville. La présidente de l’Udapei 74 demande au Conseil Départemental et à l’État des engagements et des financements immédiats "pour arrêter l’hémorragie". Elle ajoute que la Savoie a notamment choisi de prendre en charge "le financement" de la prime du Ségur pour les secteurs "du handicap et de la protection de l’enfance".

Les rémunérations encadrées par l'État et le Conseil départemental ne permettent pas à nos collaborateurs de vivre dignement en Haute-Savoie." - Raphaël Miconnet membre de l'Udapei en Haute-Savoie

Conséquence de cette pénurie de personnel dans les établissements d’accueil pour personnes handicapées en Haute-Savoie, plusieurs services ont dû fermer. "Plus de 150 adultes et enfants ne sont plus pris en charge dans nos structures et ils ont été confiés à leurs proches", se désole Raphaël Miconnet. "Pour les familles se sont des situation extrêmement difficiles, poursuit Anne-Marie Deville. Certains parents ont arrêté de travailler pour s'occuper à plein temps de leur enfant lourdement handicapé."

Nous avons dû fermer certains lits (...) il faut que cette hémorragie de personnel d'arrête." - Anne-Marie Deville, présidente de l'Udapei en Haute-Savoie