Pompiers volontaires : une proposition de loi pour renforcer les effectifs

Les pompiers volontaires se font de moins en moins nombreux, ils ne restent pas longtemps engagés. Et cela devient inquiétant. Leur engagement bénévole en plus de leur activité professionnelle, constitue la base du système de secours. Environ 80% des sapeurs-pompiers en France sont des volontaires.

Permettre l'intervention des jeunes sur le terrain

Alors que faut-il faire pour redorer l'image de cet engagement? Des députés "Les Républicains", dont le Côte-d'Orien, Rémi Delatte ont proposé jeudi dernier plusieurs mesures à l'Assemblée Nationale. Il souhaite notamment permettre l'intervention sur le terrain dès l'âge de 16 ans, revaloriser la prime pour disponibilité et lancer une grande campagne de communication. Certaines de ces mesures sont déjà mises en oeuvre en Côte-d'Or. L'objectif serait de les développer au niveau national.

Les pompiers volontaires sont essentiel à notre système de secours

Alors ces mesures sont-elles utiles? Pompiers professionnels et volontaires sont partagés. Sylvère Chevallier est le référent des pompiers volontaires de Côte d'Or, pompier volontaire lui-même depuis 32 ans. Il soutient ces mesures. Et considère qu'il faut absolument remotiver les gens à s'engager en tant que pompier volontaire. "Il est absolument nécessaire car on ne pourra jamais professionnaliser le monde rural. Il y a des secteurs où vous avez à l'année 150 interventions à l'année. C'est à dire une tous les deux-trois jours. Vous ne pouvez pas mettre des équipes en attente sur ces secteurs là" explique Sylvère Chevallier.

Il faut surtout recruter des professionnels explique un syndicaliste

Pour d'autres ce système est tout à fait obsolète. Matthieu Brégand est président du Syndicat Autonome des pompiers professionnels de Côte-d'Or, pour lui, ce ne sont pas les volontaires qui manquent, mais bien les professionnels. "Le but ce serait d'embaucher des pompiers professionnels pour structurer certaines zones dans les casernes. Ce qui a déjà était fait à Pouilly-en-Auxois où l'on a mis 4 pompiers professionnels. On aimerait d'ailleurs qu'il y en ait plus. Les pompiers volontaires pourraient se greffer à eux pour compléter les engins et que l'on puisse faire partir les secours".

Il faut trouver des pompiers volontaires selon Rémi Delatte, c'est urgent

Trouver des pompiers volontaires devient urgent selon Rémi Delatte, si l'on ne veut pas que ce système disparaisse. "Il ne vous a pas échappé que notre société évolue et que s'engager à suivre une formation qui est très lourde, très longue, s'engager à donner de son temps en soirée, les week-end au détriment du temps libre, de la famille est quelque chose de moins courant de nos jours. Et notre souhait c'est justement c'est de réactiver cette envie de servir et d'être au service de notre société, de nos concitoyens".

La proposition de loi pour valoriser l'engagement des pompiers volontaires a été renvoyée en commission par la majorité "En Marche Modem Udi". Le statut de pompier volontaire est aussi remis en question au niveau européen. En effet une directive européenne voudrait limiter le temps de travail. Si les interventions des pompiers volontaires devaient être considérées comme du "travail", ce modèle disparaîtrait complètement. Pour l'instant les Etats membres comme la France ne se sont pas encore mis en conformité.