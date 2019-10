Manque de pompiers volontaires : une banderole sur la caserne de Douarnenez

Douarnenez, France

Leur campagne de recrutement s'affiche désormais sur les murs de la caserne. Les pompiers de Douarnenez cherchent des volontaires, pour grossir les rangs de leur équipe.

Quelles conditions pour devenir pompier volontaire?

Pour devenir pompier volontaire, il faut avoir entre 16 et 55 ans, posséder une bonne condition physique et pouvoir rejoindre le centre de secours en moins de 7 minutes. Le SDIS du Finistère (Service départemental d'information et de secours) précise que cet engagement tient compte des contraintes professionnelles et personnelles de chacun.

Les personnes intéressées, sont invitées à se présenter au centre de secours entre 8h30 et 17h30 ou à appelez le 02 98 92 00 38.