Le Havre, France

"C'est un sentiment de honte et de colère". Bernard Gardez regarde la tombe où sont enterrées sa femme et sa fille, au cimetière Sainte-Marie du Havre. Les mauvaises herbes rongent le marbre. "C'est malheureusement leur dernière demeure, c'est un manque de respect pour nos défunts," dénonce-t-il, sans élever la voix. "Je suis quelqu'un de calme, mais vu l'amour que j'avais pour ma femme et ma fille, je ne lâcherai rien."

Les mauvaises herbes galopent entre les tombes au cimetière Sainte-Marie © Radio France - Maxime Bacquié

Le 23 août dernier, il lance une pétition, pour dénoncer l'état "scandaleux" des cimetières havrais. En moins d'une semaine, plus de 1 150 personnes ont signé, preuve que la colère de Bernard Gardez est partagée par d'autres riverains et que d'autres cimetières sont concernés. Annie par exemple, vient régulièrement au cimetière Nord, le plus grand du Havre, sur la tombe de son mari. "_Je vois l'état du cimetière se dégrader semaine après semaine_, c'est inadmissible, j'ai honte pour la ville, j'ai honte pour nos défunts."

Dans les allées du cimetière Nord du Havre © Radio France - Maxime Bacquié

C'est donc la ville qui est visée. C'est elle qui est en charge de l'entretien des sept cimetières municipaux, tous plus ou moins touchés par ces mauvaises herbes galopantes depuis le début de l'été. L'adjoint en charge de l'urbanisme Florent Saint-Martin se dit conscient du problème et avance une double explication.

REPORTAGE - L'état "scandaleux" des cimetières havrais Copier

"On a eu une alternance entre la pluie et le soleil assez exceptionnel au printemps dernier qui a favorisé la pousse de ces mauvaises herbes, alors que la ville a décidé de ne plus utiliser aucun pesticide. Forcément l'addition de ces deux facteurs fait qu'aujourd'hui on a une situation qui n'est pas acceptable, mais on a recruté des vacataires pour renforcer nos équipes et on va aussi modifier dans le futur le visage de nos cimetières, pour qu'ils soient plus facile à entretenir. Mais ça va prendre du temps."

Florent Saint-Martin recevra lundi Bernard Gardez pour évoquer cette pétition, dont l'objectif affiché est d'atteindre 1 500 signatures.

Cimetière Nord © Radio France - Maxime Bacquié