Manu Mayonnade (Metz Handball) : "le FC Metz et Bordeaux vont monter en Ligue 1"

Quand on demande à Manu Mayonnade qui de Metz ou de Bordeaux accédera à la Ligue 1 de football la saison prochaine. L’entraineur du Metz Handball et Girondin d’origine, répond "les deux".

"Les deux vont monter ce vendredi soir. Metz ne fera pas de faux pas contre Bastia, Bordeaux va gagner à domicile et je crois que le Dijon de Pascal Dupraz est capable de faire une énorme surprise au Havre, qui est un petit peu moins bien aujourd’hui. Le Havre était aux portes de l’accession en Ligue 1 et aujourd’hui il se prend un peu plus les pieds dans le tapis", estime Manu Mayonnade, meilleur entraineur du monde dans sa discipline en 2019.

Manu Mayonnade est né dans le bassin d’Archachon. Il entraine le Metz Handball depuis huit ans. En revanche, il n'a jamais vécu ni entraîné Le Havre qui a pourtant eu sa petite période de gloire en Ligue féminine à la fin des années 2000. Metz, le Havre et Bordeaux sont les trois candidats à la montée mais il n’y a que deux places disponibles.

"Il faut juste gagner son match"

Manu Mayonnade a l’habitude des matchs à enjeux. A quelques heures de la dernière rencontre de Ligue 2 de la saison pour le FC Metz, nous lui avons demandé conseil pour gagner un match comme celui-là. "Je ne pense pas que ce soit une question de motivation mais juste, comment on est capable de la retransposer sur le terrain. La motivation ça peut être de faire n’importe quoi sur 15 ou 20 minutes parce qu’on est poussé par une énergie qui vient un peu de nulle part. Mais l’enjeu c’est de rester cohérent et concentré par rapport à tout ce qu’on a fait. La motivation ce n’est pas juste courir sur tous les ballons, c’est aussi faire preuve de compétence. Il faut juste faire un bon match. Il n’est pas question que de motivation", dit l’entraineur de Metz Handball.

