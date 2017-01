Manuela Montebrun médaillée Olympique

Huit ans après, Manuela Montebrun décroche le Bronze Olympique !

En 2008, aux Jeux Olympiques de Pékin, Manuela Montebrun termine 5e au Lancer du Marteau, devant elle, parmi les quatre premières, deux Bélarusses, la Championne Olympique Aksana Miankova et la 4e du concours, Daria Pchelnik.

En novembre dernier la Championne Olympique est disqualifiée après un contrôle positif aux stéroïdes sur ces Jeux de Pékin. Manuela Montebrun se retrouve, de fait, au pied du podium. Et puis ce jeudi, le Comité International Olympique annonce que huit autres athlètes de ces Jeux de Pékin sont à leur tour disqualifiés pour dopage, et parmi eux la 4e en 2008, 3e depuis le mois de novembre, Pchelnik. Au jeu des chaises musicales Manuela Montebrun devient donc officiellement 3e des Jeux de Pékin et donc médaillée de bronze.

Manuela Montebrun sous le maillot de l'Equipe de France © Maxppp - Frédéric Dugit

Pour la petite histoire c'est la seconde fois que Manuela Montebrun récupère sur ''tapis vert'' une médaille de Bronze. En 2013, la Russe Olga Kuzenkova avait été déchue, pour dopage, de son titre de Championne du Monde à Helsinki 2007, et Manuela 4e de l'épreuve avait donc reçue, là encore huit ans après, la Médaille de Bronze.