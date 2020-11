Manvieux : Sa mairie trop petite, Patrice Folliot doit organiser le Conseil municipal chez lui

Quand les mesures sanitaires mettent en lumière des problématiques quotidiennes, comme avoir une mairie trop petite et aucune salle des fêtes. C'est le cas à Manvieux, une commune de plus de 130 habitants près de Bayeux. Le maire, Patrice Folliot, doit organiser le Conseil municipal chez lui.

"Voilà, vous êtes dans notre mairie, notre secrétariat, notre salle des mariages. Bref, il n'y a qu'une pièce de 18 m2". À Manvieux, la visite de la mairie se fait rapidement.

Dans ce village de plus de 130 habitants, situé près de Bayeux, il n'y a pas de salle des fêtes et les fonctions de la mairie sont restreintes. "D'habitude, on se débrouille, nos Conseils municipaux se déroulent à l'étroit dans cette pièce, mais là avec le Covid-19, on ne peut pas respecter la distanciation sociale", explique Patrice Folliot, maire de Manvieux.

La mairie de Manvieux se constitue d'une seule pièce de 18 m2. © Radio France - Léa Dubost

Certains dossiers ne pouvant pas attendre, il a fallu trouver une solution. Le Conseil municipal du vendredi 13 novembre s'est donc déroulé au domicile du maire. "Avec seulement 5 adjoints sur 11. J'ai agrandi ma table et poussé le canapé dans la chambre, on fait comme on peut", poursuit l'édile.

Patrice Folliot aimerait pouvoir délocaliser le Conseil municipal à l'extérieur du village, mais "c'est impossible, interdit. Il faut des dérogations. La sous-préfète de Bayeux a prévu de nous rendre visite cette semaine. Elle travaille avec les Hautes-Autorités pour trouver une solution".

Besoin de subventions

Patrice Folliot a tout essayé. Il a même demandé de faire le Conseil municipal dans l'église, mais a essuyé un refus.

"On avait déjà ce problème avant, de manque de place et de salle des fêtes. Les vins d'honneur des mariages se faisaient dans la grange d'un habitant. Mais là, on se rend compte que ce n'est vraiment plus possible."

Patrice Folliot, maire de Manvieux, dans sa mairie, une pièce de 18 m2. La seule salle de réunion du village. © Radio France - Léa Dubost

Le maire est donc en train d'écrire au président de Région et au président du Département.

"Je vais leur demander des subventions et surtout de voir ce que l'on peut faire. Dans un premier temps, nous avons vraiment besoin d'agrandir la mairie ainsi que d'avoir une salle où il serait possible de se réunir entre habitants".