Mort de René Mathé : le marais poitevin perd l'une de ses figures emblématiques. rené Mathé était l'architecte du Parc naturel régional et l'ancien maire de Saint-Georges-de-Rex. La députée Delphine Batho lui rend hommage.

Saint-Georges-de-Rex, France

Delphine Batho, députée des Deux-Sèvres, rend hommage à René Mathé. L'architecte du Parc naturel régional et ancien maire de Saint-Georges-de-Rex est mort. Dans un communiqué, et sur sa page facebook, Delphine Bato retrace la carrière d'un "génie maraîchin".

Pour elle, "les maraîchins perdent une part d’eux-mêmes". René Mathé était un bâtisseur visionnaire, ajoute-t-elle.

Initiateur et concepteur des Grands travaux pour préserver le patrimoine et l’architecture du Marais poitevin, dont il avait convaincu Ségolène Royal de plaider la cause, il avait été l’interlocuteur de la mission nationale des Grands travaux, puis, notamment, la cheville ouvrière de l’obtention du label « Grand Site de France ».

Pilier du Syndicat de Pays du Marais poitevin des Deux-Sèvres, René aimait rappeler en permanence que le marais mouillé n’était pas un espace naturel, mais une construction humaine dont chaque génération devait prendre soin.

"Il a joué un rôle crucial pour ouvrir nos yeux sur la richesse exceptionnelle de ce patrimoine unique au monde, qu’il osait même comparer aux pyramides d’Egypte", souligne Delphine Batho.

Rédacteur de la charte architecturale du Syndicat de Pays, il savait raconter mieux que quiconque l’histoire de ces ouvrages hydrauliques, de ces villages-rues typiques, de ces bâtiments modestes conçus autant pour le stockage agricole que pour l’habitation, comme autant de véritables merveilles d’architecture. Et ce qui compte encore plus pour l'ex socialiste devenue présidente de Génération écologie, éRené mathé était un écologiste avant l’heure, un militant de la beauté, de la place de l’architecture et des paysages dans la culture, un homme fin, humble, joyeux, toujours à l’écoute", selon elle.