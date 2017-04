Toutes les infos pratiques autour du Marathon de Bordeaux

La troisième édition nocturne du Marathon de Bordeaux aura lieu ce samedi. On fait le point sur tout ce qu'il faut savoir avant la course.

C'est le moment de sortir vos plus belles chaussures de course : le Marathon de Bordeaux, en nocturne, c'est samedi. Dès 20 heures, près de 20.000 coureurs vont s'élancer depuis la place de la Bourse. On vous donne toutes les infos pratiques.

Les parcours de course

Les départs du marathon, du semi-marathon et du marathon-relais auront lieu au même endroit et au même moment : sur les quais face à la place de la Bourse. Quatre lieux seront particulièrement animés tout au long du parcours du marathon : la place Pey-Berland à Bordeaux, le passage au Château Luchey Halde à Mérignac, la place du centre-ville de Pessac, la place de l'église à Talence.

Le parcours du Marathon de Bordeaux - © DR

Le parcours du semi-marathon - © DR

Les coureurs du Marathon iront jusqu'à Mérignac, Pessac et Talence. Le long du parcours, 15 postes de ravitaillement seront installés pour hydrater les participants. Les semi-marathoniens auront eux à faire deux boucles entre le pont de pierre et le pont Chaban-Delmas.

Les restrictions de circulation

Un conseil : laissez votre voiture au garage ce week-end. Dès ce vendredi soir, du Quai Richelieu (Porte de Bourgogne) à la rue Ferrère, les routes seront fermées dès 22 heures à la circulation. Les voies ne rouvriront qu'à 14 heures ce dimanche.

Pour samedi, interdiction de circuler sur les axes suivants :

- À Bordeaux : dans l'hyper-centre, fermeture de la circulation de 19h30 à 3h du matin. De 19h30 à 2 heures de la Place Stalingrad à la rue G. Mandel. De 20 heures à 2 heures, de la rue Capdeville jusqu'à la rue du Jardin Public. De 20 heures à 2h30 de la rue du Jardin Public jusqu'au Cours du XXX Juillet. De 20 heures à 23 heures du Cours d'Albret à l'avenue Jean Cordier. De 19 heures à 3h30 du Cours du XXX Juillet au Quai de la Douane. De 21 heures à 1h, du Cours Aristide Briand à la Place Bir Hakeim.

- À Talence : De 20h45 à 0h30, l'avenue de la Mission-Haut-Brion et la rue Costedoat seront fermées. Dès 20h15, le cours Gambetta sera interdit à la circulation dans le sens Bordeaux-Talence.

- À Pessac : interdiction de circuler de l'avenue du Pont-de-l’orient à l'avenue Jean-Jaurès de 20h30 à minuit.

- À Mérignac : De l'avenue Jean-Cordier à l'avenue Bon-Air, fermeture de la circulation de 20 heures à 23h30.

Restrictions de circulation pour le Marathon de Bordeaux - © DR

Les transports en commun

Le tram et les bus circuleront toute la nuit de samedi à dimanche. Des coupures de service sont cependant à prévoir à partir de 18h30 afin de sécuriser le passage des marathoniens. Pour plus d'infos, rendez-vous sur le site de TBM.

À 2h30 toutes les stations seront de nouveau desservies avec une fréquence de passage de 15 minutes - © DR

Ce samedi, la ligne A ne desservira pas les stations entre Stalingrad et Meriadeck de 19h à 2h30. Pas de tram B entre les Berges de la Garonne et Quinconces de 19h30 et 23h30 et entre Quinconces et St Nicolas de 19h30 à 2h30. Enfin, pour la ligne C, pas de tram entre la gare St Jean et les Quinconces de 18h30 à 2h30, et entre Quinconces et Grand Parc de 20h à 2h30.

