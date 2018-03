Bordeaux, France

Au lendemain de l’attaque meurtrière de Trèbes, dans l’Aude, la quatrième édition du marathon de Bordeaux sera encadrée par un dispositif de sécurité "extrêmement lourd" selon Yves Cordier, directeur d’Ironman France l'entreprise chargée de l’organisation de la course.

Ce samedi, 20 300 coureurs inscrits au marathon, au semi ou au relais sont attendus au départ. La course démarre du Palais de la Bourse dans le centre-ville à 20h. En plus des forces de police, deux compagnies de CRS seront déployées, près de 200 agents de sécurité privée et 110 voitures anti-intrusion.

On a un système hermétique qui permet aux coureurs d’être en sécurité" Yves Cordier

Les organisateurs de la course ont aussi renforcé les mesures concernant les athlètes. Ils ne sont pas autorisés à courir avec des sacs à dos et les sacs de consignes sont transparents.

Le marathon de Bordeaux en chiffres

Peu de modifications dans le parcours pour cette quatrième édition, seul un passage ajouté devant la Cité du Vin et la double boucle sur les quais supprimée. L’horaire de départ a aussi été décalé à 20h pour que la course soit totalement nocturne.

Cette année, 20 300 personnes se sont inscrites dont une grande majorité pour le semi-marathon (14 000 coureurs). Parmi eux, 66% sont des hommes, 34% des femmes, l’âge moyen est de 38 ans et 55 nationalités sont représentées.

Parmi les coureurs du semi, Benoit Z ! L’auteur du record européen sur le marathon de Paris en 2003 est l’ambassadeur de la compétition. Il avait à l’époque parcouru les 42 km en 2h06min et 36 secondes !

En 2017 à Bordeaux le plus rapide avait bouclé le marathon en 2h 23 min et 06 secondes et le plus lent en 6h 17 min et 8 secondes. À vos baskets!