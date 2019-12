Marathon de Noël : les remèdes naturels pour tenir le rythme entre les repas

Bayonne, France

On se remet à peine du réveillon qu'il faut remettre le couvert pour le déjeuner du 25. Après ces repas tardifs et copieux pour lesquels on regarde plus le plaisir et la convivialité que les calories, c'est à prévoir on risque d'être un peu barbouillé : les conseils reçus dans une Pharmacie Herboristerie à Bayonne.

Se sentir bien, sans se priver

Des remèdes, il va en falloir! Sylvie le sait jusqu'au début du mois de janvier ce sera sans répit : "des chocolats, encore de la bûche, les restes, les restaurants avec les amis. Pendant quinze jours cela va être chargé." Pas question de faire attention, enfin pas avant l'année prochaine : "même si j'ai mal ce n'est pas grave, je me serais régalée la veille. Et puis à partir du 03 janvier, je ferai une cure de jus de citron pour désintoxiquer mon foie et me mettrai un peu à la diet'. Mais je ne me prive de rien."

"Tisane au boldo, à l'anis vert et au fenouil" - Martine, pharmacienne

D'ici là pour tenir au marathon des victuailles, Martine la pharmacienne conseille simplement de boire des tisanes aux plantes : "le boldo, l'anis vert, le fenouil. Après et avant un gros repas, cela va vous aider à digérer, à dégrader plus facilement les aliments." Objectif : en boire un demi-litre, voir un litre dans la journée, avant et après les gros repas. Gare à ceux qui diraient que cela ne sert à rien : "l'herboristerie est là depuis le début du XXe siècle, il y a une réelle efficacité des plantes."

Bien-sûr, pensez aux longues ballades à pieds et si cela va vraiment pas, vous pouvez ressortir le duo classique : citrate de bétaïne et Doliprane en cas de repas trop arrosé... Ou laisser le temps faire son travail.

