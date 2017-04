Marathon de Paris : 50.000 coureurs au départ ce dimanche

42,195 kilomètres à travers Paris. C'est ce qui attend plus de 50.000 coureurs, ce dimanche, pour la 41ème édition du Marathon de Paris.

Le départ aura lieu à 8h30 aux Champs-Élysées. 57.000 athlètes se sont inscrits pour parcourir les mythiques 42,195 km à travers Paris, le Bois de Vincennes et le Bois de Boulogne. Les coureurs passeront par la rue de Rivoli, l'avenue Dausmenil, la voie Georges Pompidou, l'avenue Kennedy pour une arrivée avenue Foch.

Le parcours du Marathon de Paris. - DR

L'arrivée du premier athlète est prévue à 10h27. Le record à battre sur le Marathon de Paris : 2h05'04". Évidemment les prétendants sont peu nombreux. La plupart des participants sont des amateurs et le dernier coureur doit arriver vers 16h30.

3.000 bénévoles

Une chose est sûre, le soleil sera là ! La chaleur aussi. On attend 24 degrés. Il ne faudra donc pas louper les ravitaillements. 3.000 bénévoles seront sur le parcours pour distribuer notamment 16 tonnes d'orange et plus de 400.000 bouteilles d'eau.

Le Marathon en quelques chiffres :

1 827 761 : total de kilomètres parcourus par les concurrents en 2016 – soit plus de 2 allers-retour entre la Terre et la Lune

144 nationalités représentées (1 : France, 2 : Royaume-Uni, 3 : États-Unis)

250 000 spectateurs attendus

Suivre la course en direct sur France Télévision