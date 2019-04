Marathon de Paris : la folie du running

Par Pierre Emparan, France Bleu

Alors que le marathon de Paris pourrait battre des records dimanche avec 60.000 inscrits, le salon du running ouvre jeudi porte de Versailles. Discipline phénomène qui séduit de plus en plus de Français, surtout les citadins, branchés. On compte désormais 8,8 millions de runners en France.