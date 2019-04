Marathon de Paris : sept amis sarthois vont courir pour les enfants malades de l'Arche

Ils se sont lancé un défi sportif et ont décidé d'en faire profiter les enfants malades de l'Arche, cet établissement de médecine physique et de réadaptation basé à Saint-Saturnin. Une bande de sept amis sarthois seront sur le départ du Marathon de Paris ce dimanche.

Sept amis sarthois veulent lier l'effort à la bonne cause! Ils vont parcourir 42 kilomètres ce dimanche au Marathon de Paris.

On avait ce défi sportif en tête depuis un moment mais on voulait y ajouter du sens et courir pour ceux qui ne le peuvent pas! - Arnaud, l'un des coureurs sarthois engagés sur le Marathon de Paris

Dans la bande de ces sept coureurs au grand cœur, il y a Evan et Arnaud, deux enseignants en éducation physique adaptée au centre de l'Arche de Saint-Saturnin. Les deux jeunes hommes côtoient quotidiennement les enfants malades de l'établissement. "On les connaît depuis un moment" raconte Evan. "Avec certains enfants on a même des liens assez forts".

Même si, dans le cadre de leur travail, Evan et Arnaud s'efforcent d'améliorer le quotidien de ces enfants, ils voulaient faire plus. "Pour le Marathon de Paris, on avait ce défi sportif en tête depuis un moment mais on voulait y ajouter du sens et _courir pour ceux qui ne le peuvent pas_".

Une cagnotte pour récolter des fonds pour les enfants

Avec leur bande d'amis, les deux enseignants du centre de l'Arche ont eu l'idée de lancer une cagnotte en ligne pour récolter des fonds pour les enfants malades de l'Arche. Ils l'ont baptisé "le Marathon des Enfants de l'Arche". Les bénéfices permettront d'acheter des jouets ludiques et du matériel pour les enfants. "Certains enfants manquent par exemple de tablettes ludiques, l'idée c'est pas d'en acheter une pour chacun, mais de se procurer plusieurs tablettes qui seront à la disposition du service pédiatrie" explique Arnaud.

A ce jour, la somme réunie via la cagnotte en ligne s'élève à 830 euros. Les sept amis sarthois se sont fixés un objectif de 1000 euros. Si vous souhaitez soutenir leur initiative, il vous reste encore sept jours pour participer à la cagnotte.