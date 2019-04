Marathon de Paris 2019 : on vous dit tout sur la 43e édition de cette course mythique

Paris, France

Paris va vivre à l'heure du Marathon dimanche 14 avril 2019. La 43e édition de cette course à pied de 42,195 kilomètres va démarrer sur les Champs Elysées. Près de 60.000 coureurs (18.000 de plus qu'en 2018) seront sur la ligne de départ. Les plus rapides mettront un peu plus de deux heures. En 2018 pour le Kénian Lonyangata a couru la distance en 2h06'36". Pour beaucoup d'autres, l'important ce sera tout simplement de parvenir à franchir la ligne d'arrivée porte Dauphine.

Paul Lonyangata © Maxppp - IAN LANGSDON

Les sportifs viennent du monde entier pour participer à ce Marathon. L'organisation indique qu'il y a 145 nationalités représentées et près de 23.000 étrangers au départ cette année.

Un parcours de rêve

Les coureurs passent par les plus belles artères de la capitale. Pour 2019, deux nouveaux monuments, l'Opéra Garnier et la Place Vendôme, sont sur le parcours.

Place Vendôme : nouveau point de passage du Marathon 2019. © Maxppp - Alexis Sciard

En passant par l'Avenue des Champs-Elysées, Place de La Concorde, Place Vendôme, Place de l'Opéra, Avenue de l'Opéra, Rue de Rivoli, Rue St-Antoine, Place de La Bastille, Rue du Faubourg St-Antoine, Rue de Reuilly, Place Félix Eboué, Avenue Daumesnil, Route de la Pyramide, Route du Pesage, Avenue de Gravelle, Rue de Charenton, Avenue Daumesnil, Quai des Célestins, Voie Georges Pompidou, Avenue du Président Kennedy, Avenue de Versailles, Avenue de l'Hippodrome, Allée Longchamp, Route de Suresnes et Avenue Foch, ce sont sept arrondissements qui seront traversés.

L'organisation est impressionnante. En quelques chiffres, voici ce qu'il faut retenir :

Les chiffres clés du Marathon de Paris 2019. - Schneider Electric Marathon de Paris

La RATP propose une ligne spéciale Marathon

C'est une ligne fictive mais elle devrait être bien utile à tous ceux qui veulent suivre au plus près le Marathon de Paris. Pour sa ligne #Ligne42km, la RATP a relié les 33 principales stations de métro situées sur le parcours. Chaque station correspond à un kilomètre du trajet.

En plus des stations, la #Ligne42km signale les huit lieux à privilégier pour suivre et encourager les coureurs : Concorde, Hôtel de Ville, Reuilly-Diderot, Porte Dorée, Porte de Charenton, Concorde, Ranelagh/Boulainvilliers et Avenue Foch/Porte Dauphine. A ces endroits vous aurez droit à des animations musicales.

#Ligne42km, : la ligne fictive spécial Marathon de la RATP - RATP

Organisez votre itinéraire en fonction de la vitesse des coureurs

La RATP permet également cette année aux spectateurs d’adapter leur parcours de manière personnalisée, en fonction des temps de passage des coureurs qu'ils veulent suivre. Les spectateurs pourront ainsi organiser leur itinéraire au plus près de la course, en tenant compte des différents sas d’où s’élanceront les coureurs. Au total, sept sas seront couverts.

Si vous suivez un coureur qui fait le Marathon en trois heures par exemple, fiez-vous au premier tableau pour être à peu près sûr de le voir plusieurs fois.

Les sept "SAS" - RATP

Un peu d'Histoire

En 1976, date de la première édition, le Marathon de Paris ne passait pas dans la capitale. La course avait lieu uniquement dans le Bois de Boulogne. Il faudra attendre trois ans pour que le Marathon entre dans Paris. La course a été annulée une seule fois. C'était en 1991 à cause de la guerre du Golfe. Cette année (2019), le Marathon bat des records de participations.