Marathon de stream à Orléans contre les violences sexuelles et le sexisme : deux fois plus de fonds récoltés

Organisé juste avant la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, l'événement numérique Birds of Prey à Orléans a permis de récolter 23.500 euros en 27h, grâce aux streameurs et streameuses, au profit de l'association Résonantes. Soit deux fois plus qu'en 2020.