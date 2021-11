Marathon des Alpes-Maritimes : les restrictions de circulation et de stationnement à Nice

Retour du marathon Nice-Cannes, après l'annulation en 2020 en raison de la crise sanitaire. Ce dimanche 28 novembre, la course reprend à partir de 8 heures entre la Promenade des Anglais à Nice et la Croisette à Cannes.

A l'occasion du marathon des Alpes-Maritimes, entre Nice et Cannes, des mesures de restriction de la circulation et du stationnement seront prises à Nice. La Promenade des Anglais sera entièrement fermée à la circulation dimanche 28 novembre de 5h à 11h et le stationnement sera interdit en totalité sur la chaussée sud et nord.

Pour se rendre à Nice Ouest ou à l’aéroport, il est conseillé d’emprunter l’autoroute A8 et de privilégier la ligne 2 du tramway. En direction de Nice-Est et Nice-Centre, les usagers sont invités à privilégier la voie Mathis et les lignes de tramway L1, L2 et L3.

Pour accéder au Vieux-Nice, il est conseillé d’emprunter la descente Crotti pour y entrer et la descente Auguste Escoffier pour en sortir.

Pour contourner Nice, il est conseillé de privilégier l’autoroute A8.