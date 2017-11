Maraudes à Limoges : la Croix-Rouge a besoin de réchauds et de couvertures

Grâce aux nombreuses associations solidaires, comme le Secours Populaire, la Croix Rouge ou encore les Bikers, il y a désormais une maraude chaque soir de la semaine à Limoges, pour s'occuper des personnes dans le besoin.

"Le froid, c'est dans la tête " selon Jo, ancien militaire aujourd'hui à la rue. Ce qui ne l'empêche pas de prendre une soupe et un gros pull aux bénévoles de la Croix-Rouge venus à sa rencontre comme chaque lundi.

Ils sont trois bénévoles ce soir là à mener une maraude dans les rues de Limoges. Jean-François, retraité, Paul, étudiant-infirmier, et Toumani, un jeune ivoirien au chômage. Après avoir préparé le café et les soupes, ils filent à La Mie Câline place de la Motte, à bord de leur Berlingot. Là-bas ils récupèrent les sandwichs invendus de la journée, et entassés entre les cartons, ils partent à la recherche des sans-abris qui errent sur les trottoirs de la ville.

Jean-François et Toumani préparent le café et les soupes dans des grands thermos © Radio France - Thomas Larabi

Ils aident une trentaine de personnes à chaque tournée. Malheureusement, il y a peu de turn-over chez les sans-abris, alors Jean-François qui participe aux maraudes depuis dix ans, les connaît presque tous par leur prénom :

Là, on va voir Gérard. Je le connais depuis 10 ans. Je sais qu'il prendra un sandwich et des viennoiseries pour le petit-déj "

A quelques pas Coralie, 20 ans, vit avec son amoureux sous une tente depuis trois ans déjà, et ne dit pas non à un bon poulet-crudité, et aux gentils mots de Jean-François.

La plupart arrivent à se loger chez des amis ou dans des appartements abandonnés

"Heureusement qu'ils sont là, c'est un peu comme notre deuxième famille, il n'y a qu'eux qui s'occupent de nous" s'émeut Yaya, jeune marocain qui squatte quelque part sur les bords de Vienne. Peu dorment dehors, la plupart arrivent à se loger chez des amis ou dans des appartements abandonnés. Et les quelques "chanceux" qui arrivent à avoir un logement le partagent volontiers avec leurs compagnons d'infortune, dans une promiscuité d'avantage source de chaleur que d'inconvénients.

Appel aux dons

La croix rouge a encore besoin de couvertures et de camping-gaz pour passer l'hiver. Il existe également un centre d'accueil de jour de la croix rouge à Limoges, moins connu. Il se situe au 2 rue Montléry, et permet d'être au chaud, de se restaurer et de prendre une douche.