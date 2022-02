Maraude à Nancy : « c’était inespéré, il me restait 1,50 euros dans ma poche »

« On a du chocolat chaud, des viennoiseries… », propose Véronique, bénévole à l’association « Nos amis de la rue » à la vingtaine de sans-abris présents, en cette soirée hivernale à Nancy. Le rendez-vous est pris, place Maginot : tous les mardis soirs, cinq bénévoles apportent les produits de première nécessité aux plus précaires.

Cinq bénévoles de l'association Nos amis de la rue proposent des repas chauds aux sans-abris - Sébastien Chenal

« Ce qui nous manque le plus, ce sont des lingettes pour bébé ! »

Chaque semaine, les bénévoles peinent à se procurer tous les produits. Les besoins sont multiples. Des sous-vêtements, du dentifrice, du gel douche, des rasoirs, des protections hygiéniques… mais ce n’est pas assez, affirme Véronique : « Les gens ne pensent pas en priorité aux lingettes pour bébé, or c’est ce qui nous manque le plus, car ils n’ont pas la possibilité de prendre de douche ! »

Des profils très différents

« Du sdf habitué à la rue aux plus jeunes, les profils sont très différents », explique Francis, bénévole, cheveux grisonnants. Selon lui, les jeunes de moins de 30 ans représentent 25% des bénéficiaires de l’association nancéienne.

« J’ai fuis ma propre famille, parce que je préférais les hommes aux femmes »

Certains ont déjà un long parcours dans la rue. Depuis trois ans, Alain est dehors jour et nuit. Avec un bonnet sur la tête pour se protéger du froid, il s’éloigne du groupe pour raconter son histoire : « J’ai dû fuir ma propre famille à 17 ans, parce que ma mère n’a pas accepté que je préfère les hommes aux femmes. » Loin de sa région natale lilloise, il n’a plus aucune nouvelle de ses frères et sœurs. « Je pense que ma sœur est encore en vie, mais je n’ai aucune idée où elle peut-être », évoque-t-il la voix tremblante. Aujourd’hui, à 22 ans, il espère, grâce au soutien de l’association et à la formation garantie jeune, mettre fin aux « galères » et rembourser son « découvert à la banque de 435,92 euros ! »

Les bénévoles de l'association s'invitent place Maginot à Nancy, tous les mardis soirs. - Sébastien Chenal

Laurent, lui, avoue qu'il n'a plus qu’un euro et cinquante centimes dans la poche de son jean. Ce soudeur de 48 ans vit sous une tente depuis une semaine. En sillonnant les rues de Nancy, il est tombé, par hasard sur cette maraude statique. Un bol de riz cantonais entre les mains, il profite, enfin d’un repas chaud. Il reviendra mardi prochain, « pour chercher un tapis de sol. »

Si vous souhaitez aider "Nos amis de la rue", vous pouvez faire un don sur le site de l'association en ligne.