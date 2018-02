Tours, France

La fourgonnette blanche portant le logo du 115 est installée comme trois fois par semaine sur la Place des Aumônes qui ce soir-là porte bien son nom. Un petit groupe essentiellement composé d'hommes est rassemblé sous un auvent de fortune qui protège si peu de la pluie !

La priorité pour tous : trouver une place d'hébergement

L'assistante sociale répond à toutes les sollicitations : une couverture en laine pour cette femme, un bonnet pour cet homme à la rue depuis des années mais hébergé par les uns et les autres, un autre demande un café avec 2 sucres ou un sandwich, mais tous veulent une place au chaud et à l'abri pour échapper à cette pluie persistante.

Carlos avait trouvé un abri de fortune, dans un jardin d'après ce qu'il raconte, mais il en a été chassé, c'est en tout cas ce que l'on comprend même si l'histoire demeure confuse, son souci c'est de pouvoir se changer et se laver car dit-il "je ne veux pas sentir mauvais". Laure Dechambre, l'assistante sociale prend son portable, Carlos aura l'une des dernières places d'hébergement. Il sera à l'abri mais ne pourra pas se laver faute de sanitaires.

Un sandwich et un sourire, c'est tout ce que je peux leur donner - Jean-Luc bénévole

Une cinquantaine de personnes rencontrées lors de cette maraude essentiellement des hommes que Jean-Luc bénévole depuis 2 ans finit par connaitre par leur prénom "je mets un point d'honneur à me souvenir rapidement de leur prénom, moi je leur offre un sandwich et mon sourire, c'est tout ce que je peux faire en tant que bénévole" bien sûr ajoute Jean-Luc "il y a des situations qui provoquent plus d'émotions comme ces femmes victimes de violences, à la rue, ou ces familles avec des petits enfants, mais faut pas s'impliquer, nous après on rentre chez nous avec nos émotions mais heureusement" conclut le bénévole "je n'ai pas eu à connaitre de situations trop difficiles".

La maraude, c'est aussi pour les bénévoles écouter des histoires et démêler les besoins, la souffrance derrière des récits pas toujours très conformes à la réalité et au quotidien. Jean-Paul dit qu'il a passé 2 ans à la rue mais qu'il s'en est sorti grâce à la Croix-Rouge et maintenant, il dit venir aider les autres encore à la rue et il va rester jusqu'à ce que les portes de la fourgonnette se ferment vers 20h30.

Ce rendez vous a lieu 3 fois par semaine avec l'entraide, Place des aumônes à Tours mercredi soir, tous ont trouvé une place d'hébergement.

Près de 600 places d'hébergement

Mais même si les capacités d'accueil ont encore été augmentées d'une centaine de places supplémentaires cet hiver, toutes les demandes ne sont pas satisfaites tous les soirs, mardi soir : 10 personnes n'ont pas trouvé de réponse au 115 Xavier Gabillaud Directeur départemental de la cohésion sociale explique qu'il faut prioriser les demandes, "les femmes, les enfants, les familles avec enfants, ça permet d'adapter au mieux le dispositif, mais il y a aussi tous ceux - et leur nombre est impossible à donner - qui n'appellent pas le 115 et ceux-là sont réellement en danger. Le rôle des maraudes, c'est aussi de faire passer le message qu'il existe des places pour se mettre à l'abri et qu'il ne faut se décourager et continuer d'appeler le 115."

Au total on est proche des 600 places d'hébergement cet hiver