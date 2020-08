Coronavirus à Bordeaux : des jeux pour rappeler les gestes barrières aux fêtards

Inquiète de la progression du nombre de contaminations de coronavirus chez les jeunes, l’agence régionale de santé de Gironde a demandé à l’ANPAA, l’association de prévention en alcoologie et addictologie, de mettre à profit ses outils. Via les maraudes du TAF (Tendances Alternatives Festives) ce sont des jeunes volontaires en service civique qui vont à la rencontre de leurs congénères fêtards sur les quais de la Garonne à Bordeaux.

La moitié des cas positifs ont entre 15 et 44 ans

Olivier Serre, le directeur de l’ARS en Gironde explique : "la moitié des cas positif le sont pour des jeunes de 15 à 44 ans. Parmi ces jeunes, 50 % ne sont pas symptomatiques donc n’ont aucune inquiétude par rapport à une éventuelle maladie. Vous rajoutez une certaine liberté qu'ils peuvent prendre par rapport aux mesures barrières et aux préconisations qu'on peut faire et on est sur un constat qui nous inquiète. On a bien pris conscience que les messages que l'on peut passer aujourd'hui sur les mesures barrières ne passent pas très bien donc on essaie d'utiliser d'autres médias."

Roue de la fortune

Depuis ce jeudi 20 août, les maraudes se sont transformées en Oasis : un bar à eau installé sur les quais sur un triporteur. Les passants festifs se voient proposer de l'eau gratuitement mais aussi répondre à quelques questions via un jeu ludique.

La roue Covid ou pas Covid à tourner à l'Oasis du TAF sur les quais à Bordeaux © Radio France - Laëtitia Heuveline

Notamment une roue à tourner, comme une roue de la fortune. À chaque lettre correspond une question. Adèle, Marie, Birice, Anna et Vincent se prêtent au jeu et tombent sur Y : "Jouer à je te tiens, tu me tiens, Covid ou pas Covid ?" Le groupe rigole, répond et la conversation s'engage plus facilement.

On ne se fait pas la bise en arrivant mais après on se tape un câlin

"Ça fait aussi référence à quand vous êtes en soirée que vous êtes ivres, on oublie souvent les gestes barrières, on peut chahuter etc" explique la militante. D'ailleurs Adèle et Brice se regardent et repensent à leur dernière soirée : "Au début, ça va, on fait attention et puis ça finit on fait un peu moins attention – rires - _on n'a pas son verre tout le temps dans la main, on en prend un autre_" avoue la jeune fille. "Et puis y’a quand même plus de contact physique renchérit Brice, on va pas se faire la bise en arrivant mais après on se tape un câlin !"

Jade (à gauche) travaille à l'ANPAA à Bordeaux, l'association de prévention en alcoologie et addictologie © Radio France - Laëtitia Heuveline

Jade aborde directement les groupes de fêtards pour leur demander, de manière très douce, leurs modes de consommation. On parle alcool mais aussi cannabis ou substances à sniffer : "Souvent, les gens vont faire ça avec des billets de banques ou des tickets de caisse détaille Jade et ils vont les partager. Cela veut dire évidemment qu’il y a des risques de transmission de Covid dans ces cas-là, mais aussi d'hépatite ou de VIH." L'association propose donc dans ce cas des "roule-ta-paille", un carnet de feuille détachables qui permet aux usagers de drogues d'avoir du matériel propre et à usage unique.

Pas de jugement précise l'ANPAA, simplement des conseils pour que les fêtes ne se transforment pas en cluster.