Marc Madiot demande au patron du Tour de France une étape en Mayenne : "c'est indispensable"

Invité de nos confrères de France 2, le manager de l'équipe Groupama-FDJ, le Renazéen Marc Madiot, réclame l'organisation d'une étape dans notre département le plus rapidement possible.

Renazé, France

Cela fait 20 ans que le Tour de France ne s'est pas arrêté en Mayenne avec une arrivée et un départ à Laval. Depuis 1999, le peloton de la Grande Boucle a traversé quelquefois le département. Les amateurs mayennais de cyclisme attendent avec impatience le retour du Tour chez eux. Une arrivée ? Un départ ? Les deux en même temps ? Une seule ville ? Deux villes ? Pour l'instant, une certitude, la Mayenne est régulièrement candidate. Mais les organisateurs ont jusqu'à présent décliné. Ça suffit estime Marc Madiot. En direct à la télévision, chez nos confrères de France 2, le manager de Groupama-FDJ, originaire de Renazé, demande au patron de la course une étape en Mayenne : "le parcours de cette année est fait pour les grimpeurs. Mais le Tour de France c'est toutes les régions de France. Il faut apporter à toutes les régions de France des récompenses qui méritent et qui souhaitent avoir le Tour. Là, par exemple, tout l'Ouest a été oublié, je suis déçu. J'aimerais bien que ça s'arrête en Mayenne. Une étape en Mayenne. C'est indispensable".

Le Président du département de la Mayenne, Olivier Richefou, ira voir les organisateurs du Tour de France la semaine prochaine lors de l'étape entre le Pont du Gard et Gap. L'occasion de poursuivre un intensif travail de lobbying pour enfin obtenir le "Graal" du vélo.

