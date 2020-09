Marc Madiot, le grand fauve du cyclisme, des coups de griffe et des coups de coeur

Un jour de juillet 2019 dans les Pyrénées. Thibaut Pinot va gagner au sommet du Tourmalet. Marc Madiot est devant un écran télé.

L'image est impressionnante, saisissante. On sent alors la passion, la tempête, les luttes, l'acharnement, la persévérance qui agitent ses tripes, son coeur, son âme depuis tant d'années.

Ça le dévore, ça met le transe. On partage ce moment avec lui, on est avec lui, on est même une partie de lui. Voilà Marc Madiot ! Une vie qui tourne au rythme d'une roue de vélo. C'est sont horloge biologique. Sa boussole qui lui a permis de se faire un nom, une réputation, un palmarès.

Le Mayennais a mangé à la table des plus grands, Hinault, Fignon, et n'a pas mangé que les miettes : 2 victoires sur le Paris-Roubaix, 1 étape du Tour, Champion de France 87.

On le dit taiseux, "ours", juste un oui ou un non. C'est vrai. Mais s'il n'avait pas été également chaleureux, sensible, généreux, Marc Madiot ne se serait sans doute pas hissé au firmament du cyclisme. Un papa poule aussi, l'esprit de famille, l'esprit de sa famille bien ancrée dans la terre mayennaise.

Voilà Marc Madiot ! Un grand fauve, des coups de griffes, de colère. Et surtout des coups de coeur.