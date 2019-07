Marc Madiot, le manager mayennais de l'équipe Groupama-FDJ : "Thibaut Pinot est grand et le restera"

Renazé, France

Thibaut Pinot ne verra pas les Champs-Elysées. Victime d'une déchirure musculaire, le Français a quitté, en pleurs, la Grande Boucle alors qu'il restait dans la bataille pour s'imposer dimanche, en jaune, à Paris. Interrogé par nos confrères de France 2, le Renazéen Marc Madiot, son manager à la Groupama-FDJ, garde confiance en son coureur pour revenir encore plus fort dans les semaines et mois à venir : "Il a été grand, il le restera. C'est un coureur qui a donné beaucoup à son équipe, à ses équipiers. On se doit d'être avec lui en ce moment. C'est dans les moments de détresse qu'on se renforce dans une équipe. On reviendra l'an prochain avec une équipe déterminée qui s'appuiera sur ce qu'on a fait de bien sur ce Tour de France. Si on ne lâche pas le morceau, on pourra renverser les plus grands, on y arrivera."