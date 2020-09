Marc Madiot, président de la Ligue nationale de cyclisme : "le Tour n'est ni machiste ni polluant"

Le manager mayennais de l'équipe Groupama-FDJ répond à Grégory Doucet, le maire écolo de Lyon, qui a provoqué la polémique sur le Tour de France en parlant d'une épreuve machiste et polluante. Marc Madiot l'invite à suivre une course avec lui.

Le maire EELV de Lyon Grégory Doucet a jugé le Tour de France, dont la 14e étape arrive samedi dans sa ville, "machiste et polluant" s'interrogeant sur une éventuelle future candidature pour accueillir la Grande Boucle si elle n'évolue pas au plan écologique.

Il y a beaucoup de femmes dans les équipes cyclistes qui n'ont pas forcément des rôles ingrats, Marc Madiot

"Plusieurs points me dérangent. D'abord, le Tour de France continue à véhiculer une image machiste du sport", a-t-il affirmé dans un entretien accordé au quotidien Le Progrès. "Quand on défend les valeurs du sport, on défend l'égalité femmes-hommes. Il devrait y avoir un Tour de France féminin depuis longtemps. C'est la dernière épreuve d'envergure à ne pas avoir franchi le pas" a-t-il ajouté. Les propos de Grégory Doucet ont suscité la polémique au sein de la caravane du Tour et chez les amateurs de vélo.

Ce jeudi, le Mayennais Marc Madiot répond au maire de Lyon, affirmant ne pas bien comprendre cette prise de position : "le Tour n'est ni plus machiste ni plus polluant qu'un autre événement. J'ai une proposition à lui faire. Je l'invite, une fois qu'on sera sorti de la crise sanitaire, à venir sur une course avec moi. Pas seulement dans une voiture suiveuse mais voir comment une équipe travaille et celles et ceux qui apportent leur contribution. Et après on en rediscute. Il y a beaucoup de femmes dans les équipes cyclistes qui n'ont pas forcément des rôles ingrats, des attachées de presse par exemple. Il y a des équipes et des courses féminines. Je ne comprends pas très bien pourquoi il est allé sur ce terrain-là" a-t-il expliqué à France Info.