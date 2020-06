Marc Madiot privé de Tour de France : "A la maison en juillet, ça ne m'était pas arrivé depuis 40 ans"

Le grand vide pour les amateurs de cyclisme cette année. Le Tour de France aurait dû s'élancer de Nice ce week-end. Mais la crise du coronavirus est malheureusement passée par là. Les organisateurs n'ont pas souhaité annuler, n'ont surtout pas imaginé un huis-clos. Alors, la Grande Boucle a été reportée à fin août.

On part un peu dans l'inconnu.

La saison cycliste va démarrer au coeur de l'été, le 1er août. Une préparation express pour arriver sur le Tour de France pour atteindre le pic de forme. Le Mayennais Marc Madiot, manager général de la formation Groupama-FDJ, estime que ce calendrier inédit bouleverse pas mal de choses : "On va passer le mois de juillet à la maison et ça fait près de 40 ans que ça ne m'était pas arrivé. C'est un peu perturbant pour se situer et ça change la donne car nous ne sommes plus dans des schémas qu'on avait l'habitude d'avoir avec un calendrier bien établi. On part un peu dans l'inconnu car le temps de préparation en amont du Tour sera réduit. Mais le côté magique du Tour fera toujours son effet. Il y aura une vraie stimulation car ce sera l'un des grands événements post-Covid. On va redémarrer une nouvelle vie certes avec ce virus mais on va prouver tous ensemble qu'on peut refonctionner de manière normale. Ce sera un beau test".

L'équipe de Marc Madiot participera notamment en août au Critérium du Dauphiné. Son leader, Thibaut Pinot, fera partie des favoris à la victoire finale sur le Tour de France 2020.