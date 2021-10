Ce sont les deux premières communes en Région Centre-Val de Loire à décrocher ce label, et elles sont toutes les deux en Berry ! St- Just et Marçais, deux villages du Cher, sont les premières à obtenir le label Bio et Engagé.

Marçais et St-Just : deux villages du Cher, Bio et Engagés

Ce label récompense les collectivités et les établissements qui ont atteint les objectifs du Grenelle de l'environnement. A savoir, au moins 20 % de produits bio à la cantine (39 % à St-Just, près de Bourges) ou 7 % de cultures bio sur leur territoire (15,8 % à Marçais, dans le St-Amandois). Ce label pour la cantine de St-Just est l'aboutissement d'un travail de plusieurs années. Un projet initié dès 2017. Le maire, Stéphane Garcia, voulait recréer une cantine sur sa commune : " Au départ, on devait faire de la réchauffe... Au fur et à mesure que le projet avançait, on a décidé de faire autrement. J'ai demandé aux équipes qu'on parvienne à commander en local et à cuisiner sur place. Et puis au fur et à mesure que j'appréhendais le sujet et les questions qui se posent sur l'alimentation des enfants, les problèmes d'obésité ou les soucis endocriniens liés aux perturbateurs, j'ai pris conscience réellement qu'il fallait sauter le pas tout de suite et jouer la carte du bio à fond."

St-Just (Cher) propose presque 50 % de bio à la cantine © Radio France - Michel Benoit

Résultat, 39 % de produits bio, et même plus de 50 % pour cette rentrée, tout en maintenant le repas à 3,60 euros pour les familles, la commune ajoutant 1 euro : " C'est tout à fait réalisable à un coût comparable à ce que l'on fait habituellement " explique Jacques Sappei, directeur de Bio Centre. " A condition d'avoir une démarche au delà d'un simple remplacement de produits conventionnels par des produits bio. Il y a un surcoût à l'achat mais il faut travailler avec les élèves sur les portions dans les assiettes et réduire au maximum le gaspillage. Il faut également nouer de vraies relations de partenariat avec les producteurs pour garantir les approvisionnements."

La plateforme Agrilocal favorise l'approvisionnement de proximité © Radio France - Michel Benoit

La plateforme Agrilocal, initiée par le département permet justement de nouer ce partenariat (elle ne propose pas que du bio) et d'éviter les ruptures d'approvisionnement. Stéphane Garcia estime cependant que l'offre n'est pas encore suffisante : " Il faut vraiment que les collectivités jouent encore plus le jeu pour assurer encore plus de débouchés aux producteurs en local. C'est un cercle vertueux qui permettra également de maîtriser les prix." Les approvisionnements en viande bio et locale restent très compliqués.