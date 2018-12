Marcel, 88 ans, gilet jaune : "ce que je vois c'est le sérieux des jeunes engagés dans ce mouvement"

Mayenne, France

Nous rencontrons Marcel ce matin-là sur une place de Mayenne où des gilets jaunes offrent un café chaud aux passants afin de discuter et d'échanger avec eux sur le mouvement de contestation en cours.

Des #GiletsJaunes ont offert le café aux passants ce matin dans le centre-ville de #Mayenne afin d'échanger avec eux sur le mouvement. Un acte V aura bien lieu ce we dans le département pic.twitter.com/aPYP8HZuWB — France Bleu Mayenne (@bleumayenne) December 14, 2018

Le vieil homme de 88 ans porte fièrement, lui aussi, un gilet jaune. Cet ancien employé, syndiqué à la CGT pendant des dizaines d'années, a des idées à défendre, des propositions à faire pour améliorer le quotidien des Français, sur les salaires, les pensions de retraite, sur l'argent à trouver et à débloquer pour financer des priorités comme l'Education et la Santé.

Marcel soutient pleinement celles et ceux qui participent aux manifestations. Interrogé sur l'appel du gouvernement à renoncer après l'attentat de Strasbourg, il réplique ainsi : "il ne manque pas de culot quand même de demander ça alors qu'il n'a rien lâché de solide. On ne lui demande pas d'arrêter de faire des réunions. Il prépare une réforme des retraites qui ne seront pas à votre avantage. Moi, j'ai confiance dans ce mouvement, je donne des coups de main, je suis encore bon à quelque chose quoi ! Ce que je vois, c'est le sérieux de tous ces jeunes qui ne font rien d'illégal. Oui, il y a encore la population qui nous soutient même si ça recule un peu. Les gens ont peur. Je pense qu'il faut unir le plus possible".

Ce samedi, les gilets jaunes se rassembleront sur des ronds-points à Saint-Berthevin et à Lassay-les-Châteaux.