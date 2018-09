Paris, Île-de-France, France

Le roi des forains, Marcel Campion, arrête ses activités personnelles. Il se retire du marché de Noël à Paris. Il vend sa grande roue. Il laisse entendre en revanche qu'il est toujours intéressé par la Mairie de Paris.

Il revient sur les accusations d'homophobie lancées contre lui dimanche dernier. "Le parcours de ma vie prouve que je ne suis pas homophobe et je réitère mes excuses aux personnes que cela aurait pu blesser".

"J'en ai marre, je suis attaqué de tous les côtés, ça fait trois ans que ça dure", explique Marcel Campion à France Bleu Paris ce jeudi matin.

Marcel Campion quitte l'association du Monde Festif

"Je me mets en retrait, c'est tout", a-t-il déclaré à France Bleu Paris. Marcel Campion a pris cette décision, dit-il, "car je pense que ma présence est nuisible pour mes collègues forains et ma famille et je ne veux pas les gêner donc je m'enlève et j'espère que la fête foraine continuera malgré toutes ces agressions".

Marcel Campion renonce à représenter les forains et se retire de l'association du Monde Festif. Il démissionne de ses activités dans cette association qui organise l’événement "La Magie de Noël", aux Tuileries pour les fêtes de fin d'année. L'événement aura bien lieu mais sans lui.

La Grande roue est en vente

Marcel Campion a chargé "La Mondial" de vendre la Grande roue de Paris sur le marché international. Il précise que c'est mercredi à Amsterdam à l'occasion du salon des professionnels des manèges et attractions qu'il a confié cette vente à cette société. Le roi des forains n'a pas digéré qu'on l'oblige à retirer son manège de la Concorde. Avec la perte du Marché de Noël, "le plus beau marché de France qu'on avait fait au Champs-Elysées", c'était trop. "On a été fusillé comme des malpropres par une bande de malfaisants".

La Mairie de Paris l'intéresse toujours

S'il abandonne toutes ses activités de forain, Marcel Campion compte bien en revanche s'investir "dans le destin de la ville où je suis né et vécu toute ma vie comme Paris, en retraité actif". C'est par cette petite phrase qu'il conclut son communiqué.

D'autres infos à suivre