Marcel Wieder, réfugié alsacien et fondateur de la Licra en Dordogne, est mort

Marcel Wieder était arrivé en Dordogne en 1939 et a été caché pour éviter la déportation

Le co-fondateur de la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme (Licra) de Périgueux, Marcel Wieder est mort ce lundi 12 juin à l'âge de 90 ans. Né d'une famille de réfugiés juifs hongrois à Strasbourg, il était arrivé en Dordogne pendant la Seconde guerre mondiale. Il avait fondé avec son épouse Betty une section de la Licra à Périgueux. Ses obsèques seront célébrées ce jeudi au cimetière de Coulounieix-Chamiers.

Enfant caché

Marcel est arrivé en Dordogne en 1939, avec ses parents, ses frères et sœurs, et 80.000 autres réfugiés alsaciens. Il a été caché à l'école Saint-Jean à Périgueux puis dans une famille près de Mussidan. Pendant la guerre, il transportait des tracts pour la résistance dans les sacoches de son vélo. A la fin de la guerre, il a ouvert un salon de coiffure rue de la Clarté à Périgueux puis place Saint-Louis. Il s'est marié avec Betty, et ils ont créé ensemble la Licra à Périgueux en 2006.

Toute sa vie, Marcel s'est battu pour témoigner, dans les écoles. Il a fait du devoir de mémoire l'un de ses combats, en organisant également des voyages en Pologne. Il a "œuvré inlassablement contre l’oubli des victimes des crimes nazis et des autorités collaborationnistes", rend hommage la Licra de Bergerac.