"Marchandisation du corps" : des anti-PMA mayennais manifestent dans les rues de Paris ce dimanche

Département Mayenne, France

Un car, spécialement affrété pour ce rassemblement, va partir à l'aube ce dimanche de Château-Gontier pour rejoindre Paris. Près d'une centaine de personnes seront à bord selon l'organisateur, Yves de La Motte, l'un des responsables des Associations Familiales Catholiques dans le département. Contacté par France Bleu Mayenne, il assure que trois fois plus de Mayennais défileront contre le projet de loi bioéthique, certains s'y rendant en voiture, d'autres en TGV.

Si autant de Mayennais se déplacent, c'est pour dénoncer, explique Yves de La Motte, la mise à mal de la filiation et une dérive marchande de la procréation et pour exiger du gouvernement le retrait du projet de loi bioéthique.

Le texte sera examiné à partir de ce mardi 21 janvier au Sénat. Il a été adopté en commission sans qu'il ne soit dénaturé. En séance publique, le sénateur LR de la Mayenne, Guillaume Chevrollier, fera tout pour faire reculer l'exécutif sur l'ouverture de la PMA aux lesbiennes et aux femmes célibataires : "il faut appliquer le principe de précaution. Cette PMA sans père entraînera automatiquement une marchandisation du corps humain dans le sens où on va manquer de gamètes, de donneurs. On touche à la condition humaine et au vivant".

Pendant le défilé des anti-PMA, se déroulera, toujours à Paris, un rassemblement des partisans de la procréation médicalement assistée.

La manifestation d'octobre dernier contre la loi bioéthique avait réuni moins de 100.000 personnes selon un institut travaillant pour un collectif de médias.