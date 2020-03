Marche à pied : Paris est la grande ville où on marche le plus en France

Paris est la grande ville en France où on marche le plus, révèle une étude de WeWard. L'enquête a été menée auprès d'un million d'utilisateurs de l'application qui compte les pas et les transforme en euros. Un Top dix a été établi. En queue de classement il y a la ville de Nantes.