Marché aux puces de Marseille : "une grosse opération de police" ce dimanche

Les habitants des 15ème et 14ème arrondissements de Marseille n'en peuvent plus. Alors qu'ils vivent à proximité du marché aux puces, au cœur d'un marché illégal composé de vendeurs à la sauvette et de trafiquants de drogues , la métropole d'Aix-Marseille-Provence assure ce jeudi matin qu'une opération de police va avoir lieu.

Une opération ce dimanche

Selon Jean-Yves Sayag, élu de la métropole d'Aix-Marseille Provence, chargé de la lutte contre les dépôts sauvages, "une grosse opération de police avec la métropole" aura lieu ce dimanche. "Qu'on l'annonce avant ou pas, ils y seront" poursuit l'élu sur France Bleu Provence ce jeudi alors qu'il est questionné sur le cas de ces riverains, vivant au cœur du plus grand chantier de rénovation urbaine d'Europe, confrontés à la misère, la violence et l'insécurité.

Excédés par le trafic de drogue et le marché illégal qui s'étend bien au-delà du marché aux puces, les habitants sont également confrontés en permanence à des montagnes de déchets qui jonchent les trottoirs des rues. La dernière opération de nettoyage organisée par la métropole et encadrée par la police remonte au dimanche 24 septembre. 28 tonnes de déchets ont été saisies, essentiellement des vêtements.