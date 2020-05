Marché aux truffes d'été repoussé au 22 mai à Carpentras

Carpentras se "déconfine" chaque jour un peu plus. Le retour annoncé de ses marchés traditionnels marque une nouvelle étape importante pour la capitale du Comtat Venaissin. L'incontournable marché forain reviendra dès demain matin sur le parking des allées Jean Jaurès. A noter qu'une nouvelle réglementation a été mise en place en matière de stationnement et de circulation : circulation interdite sur les allées (centrale et côté centre ancien) ; stationnement interdit sur l'ensemble des cases de part et d'autres des deux allées.

Règles sanitaires et distanciation physique avant tout

Faute de production en quantité suffisante, le marché aux truffes d'été n'aura pas lieu ce vendredi comme prévu. La mairie vient de repousser son ouverture au vendredi 22 mai 8h, place du 25 août 1944 -devant l'Office de tourisme. Nul doute qu'après 55 jours de confinement, les comtadins répondront présent... dans le respect de la réglementation sanitaire évidemment !