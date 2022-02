Marche blanche dimanche à Saint-Laurent-de-la-Salanque : "Il faut que les gens sachent qu'on est unis"

Après l'incendie qui a coûté la vie à 8 personnes à Saint-Laurent-de-la-Salanque, une marche blanche est organisée dans le village ce dimanche 20 février. Un initiative d'une habitante de la commune, très vite relayée sur les réseaux sociaux et dans le centre-ville.

De nombreuses fleurs et des peluches ont été déposées à proximité du lieu du drame à Saint-Laurent-de-la-Salanque.

Après l'effroi, vient le temps du recueillement. À Saint-Laurent-de-la-Salanque, une marche blanche est organisée ce dimanche 20 février pour rendre hommage aux victimes de l'incendie. Le rendez-vous est donné devant l'hôtel de ville à 10h. L'appel au rassemblement a été lancé sur les réseaux sociaux, pour rendre hommage aux 8 personnes décédées dans l'incendie, mais aussi pour soutenir les nombreux sinistrés.

À l'origine de cette initiative il y a Sylvie Cano, une habitante de Saint-Laurent-de-la-Salanque. Très émue par le drame, cette mère de famille ne voulait pas rester sans rien faire : "Ça aurait pu être nous, ça aurait pu être n'importe qui. Je pense que dans ces moment-là, on peut montrer la solidarité qu'il y a à Saint-Laurent. Et en même temps ça peut nous permettre d'avancer aussi", explique-t-elle.

Un moment pour se recueillir, tous ensemble

Pour cette Laurentine, le souvenir de cette nuit est encore très vif, elle se remémore "les cris de détresse et de douleurs" qu'elle entendait depuis chez elle. C'est donc en pensant aux victimes, à leur familles et aux sinistrés que Sylvie a spontanément lancé cette idée de marche blanche. "Je pense qu'on a besoin de se recueillir pour eux. Il faut que les gens sachent qu'on est unis, qu'on est solidaires et qu'on veille les uns sur les autres", souligne-t-elle. C'est aussi un grand sentiment d'impuissance qui envahit Sylvie :

Quel choix on a pour leur dire qu'on était là mais qu'on n'a rien pu faire ? Là on peut juste les accompagner.

Sur les réseaux sociaux ce jeudi soir, des appels étaient lancés pour faire un lancer de ballons le jour de la marche blanche. Les habitants sont aussi invités à venir avec des bougies ou des fleurs.