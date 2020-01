Marche blanche pour Laetitia Hemery, "elle est la première sur la triste liste des féminicides de 2020"

Un peu plus de 200 personnes ont marché silencieusement à Toulon ce dimanche en hommage à Laetitia Hemery, disparue la nuit du Nouvel an et retrouvée morte au Mont Faron à Toulon. Son ex compagnon a avoué le crime, il a été mis en examen pour "meurtre sur concubin" et emprisonné.

Toulon, France

Le rendez-vous de la marche est fixé dans le quartier du Mourillon, devant le Dakota, ce restaurant toulonnais où Laetitia a été vue pour la dernière fois avec son ex compagnon, le soir du Nouvel an. Les proches de Laetitia s'étreignent avant de dévoiler une banderole en tissu. On y lit : Stop aux féminicides et on y voit des photos de cette Varoise de 31 ans. Plus de 200 personnes sont présentes, des connaissances de Laetitia et de nombreux anonymes. Sur leurs joues, des larmes et dans leurs mains, des roses blanches. "C'est pour lui dire qu'on a tout fait pour la retrouver, Alexis, au premier rang du cortège, est l'un des quatre enfants de Laetitia, si elle nous entend, qu'elle sache qu'on est là et qu'on pense à elle."

Sous une pluie battante, le cortège se dirige en silence vers la mer. "Je suis là pour soutenir la famille et pour dénoncer les violences contre les femmes, Lou, lycéenne, est révoltée. La victime avait dénoncé les comportements violents de son ex à la gendarmerie. Laetitia est la première femme sur la triste liste des féminicides de 2020, il faut que ça cesse, que ces hommes soient punis."

La marche blanche pour Laetitia Hemery a démarré dans le quartier du Mourillon, à Toulon. © Radio France - Claire Leys

Nathalie, elle, réclame une meilleure prise en charge des victimes. Elle a subi des coups et des humiliations de la part de son ex . "Une femme victime de violences peut être sous l'emprise de son tortionnaire. Seule, elle ne peut pas s'en sortir. Il faut des structures pour accueillir ces femmes, de l'accompagnement, l'Etat doit nous protéger." En 2019, au moins 126 femmes ont été tuées par leur compagnon ou leur ex en France, selon un décompte de l'Agence France Presse. Le collectif "Féminicides par compagnons ou ex" a recensé de son côté 150 victimes.

Pour faire plus contre les coups et les souffrances qui surviennent derrière des portes closes, l'Assemblée nationale se penchera mardi sur un nouveau texte consacré aux violences conjugales, qui doit permettre un signalement du médecin en cas de "danger immédiat".

En attendant des avancées significatives dans le domaine de la protection des femmes, les proches de Laetitia Hemery ont mis en ligne une cagnotte, pour aider notamment les quatre enfants de la maman décédée, âgés de 5 à 16 ans.