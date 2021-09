Marche bleue : plusieurs centaines de personnes ont marché pour Marie et Mathias

Se retrouver. Se recueillir. Et se souvenir, le temps d'une longue ballade. Ce dimanche matin, près de 400 personnes ont marché entre les communes de Saint-Julien-lès-Metz et Ancy-Dornot pour honorer la mémoire de Mathilde et Mathias, le jeune couple de Mosellans tués dans la salle de concert du Bataclan lors des attentats du 13 novembre 2015.

Des centaines de t-shirts bleus

"C'es un rendez-vous à la fois du cœur et du plaisir... C'est beau de se réunir et de faire une marche pour rendre hommage à ces deux jeunes, évidemment partis trop tôt", témoigne très ému Didier, un ami de la famille de Marie. C'est la troisième fois que l'association Marie et Mathias organise cette "marche bleue". Bleu, comme la couleur des t-shirts à l'effigie du couple que portaient la quasi-totalité des marcheurs ce matin.

Après une collation, deux parcours étaient proposés : un de huit et un autre seize kilomètres. Parmi les points d'étapes, le mémorial à Marie et Mathias inauguré l'année dernière à Metz. Et alors qu'il devait pleuvoir, c'est finalement le soleil qui a accompagné le cortège tout au long du chemin. "C'est Marie et Mathias, ils nous envoient toujours un peu de soleil de là-haut. Du firmament et des étoiles", sourit Maurice Lausch, le père de Marie.

Cette association nous aide à avancer

Au compte-goutte, les marcheurs sont ensuite arrivés à Ancy-Dornot, où un nouvel espace de loisir a été inauguré en hommage au jeune couple. Sous la grande halle en bois, des groupes se sont relayés pour assurer l'animation musicale, l'une des passions de Marie et Mathias.

Un groupe de blues assure l'animation musicale, sous le regard de Marie et Mathias © Radio France - Jules Hauss

Des stands de jeunes créateurs de mode locaux ont également été installés. Tous sont soutenus par les fonds récoltés par l'association. Une fierté pour Jean-François Dymarski, le papa de Mathias. "Marie et Mathias étaient tous les deux des enfants uniques. Alors soutenir ces jeunes de moins de 30 ans dans leur projet et les voir grandir... C'est évidemment très important pour nous. Même si ce ne sont pas nos enfants, ont est fiers d'eux."

Dans quelques semaines, les papas de Marie et Mathias témoigneront dans le procès des attentats du 13 novembre qui ont lieu en ce moment à Paris. Une épreuve difficile mais nécessaire selon Jean-François Dymarski. "On ne va pas se mentir, cette association nous permet d'avancer. Si on fait tout ce qu'on fait, c'est grâce aux jeunes de l'association qui nous poussent et à la solidarité de tout le monde. Alors on veut témoigner, pour partager notre expérience et soutenir toutes les victimes qui souffrent, comme nous. On forme une grande famille".