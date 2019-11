Marche contre l'islamophobie : une centaine de personnes ont manifesté à Avignon

Avignon, France

"C'est pas les musulmans qui posent problème" scandaient les manifestants qui ont marché dans les rues d'Avignon ce dimanche 10 novembre, pour dénoncer les actes anti-musulmans en France. Dans la cité des Papes, près de 100 personnes ont répondu à l'appel à manifester lancé le 1er novembre, après l'attaque de Bayonne et sur fond de débat autour du port du voile.

Le cortège est parti du cours Jean Jaurès à 14 heures 30 et a défilé le long de la rue de la République avant de rejoindre la place de l'Horloge. Cette mobilisation était à l'initiative du Parti communiste (PC) de Vaucluse et d'associations comme le Mouvement contre le racisme et l'amitié entre les peuples (Mrap).

Beaucoup trop de gens ne parlent pas en connaissance de cause

" Nous sommes là pour manifester contre le racisme anti-musulmans, l'islamophobie, peu importe le terme qu'on utilise ", glisse Mina Idir, secrétaire départementale du PC en Vaucluse. Si la mobilisation divise sur le plan national, notamment en raison de l'identité de certains signataires de cet appel, "La question n'est pas là, estime Mina Idir. La question c'est de savoir quel est le but de la manifestation et qui on cible."

Parmi les manifestants, Latifa, une maman qui porte le voile et qui s'efforce d'ignorer les insultes dont elle est parfois victime. "Je ne les vois même pas", sourit-elle. " Je suis très fière de le porter, pour moi c'est une conviction personnelle et pas une obligation. Je pense qu'il y a beaucoup trop de gens qui ne parlent pas en connaissance de cause et qui font des _amalgames._"

Jennifer, une manifestante convertie à l'islam : "Musulmane ou pas on a le droit de se vêtir comme on le souhaite." © Radio France - Elsa Vande Wiele