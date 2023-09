Marche contre les violences policières et le racisme : plus d'un millier de personnes manifestent à Rennes

C'est la première mobilisation de cette rentrée. A Rennes (Ille-et-Vilaine), plus d'un millier de personnes se sont réunies ce samedi 23 septembre pour participer à une marche contre le racisme et les violences policières. Une manifestation organisée dans le cadre d'un appel national unitaire où sont réunis organisations syndicales, partis politiques et associations locales (comme Solidaires 35, La France Insoumise Rennes et le planning familial 35). Cet appel à manifester a été lancé après la mort de Nahel et les émeutes urbaines qui ont secoué le pays au début de l'été .

Le cortège s'est donc élancé de l'esplanade Charles de Gaulle avant de prendre la direction du quai Emile Zola. Selon la police, 900 personnes participent à cette mobilisation. Les manifestants se sont ensuite dirigés vers la place de la République. Après un passage par la place de Bretagne, ils ont descendu le boulevard de la liberté dans le calme.

"Non au rétablissement par la police de la peine de mort" peut on lire sur cette banderole des manifestants. © Radio France - Julien Prouvoyeur

Dans le cadre de cette mobilisation, la police utilise des drones pour filmer le parcours emprunté par les manifestants dans Rennes. C'était déjà le cas lors des précédentes mobilisations contre la réforme des retraites.