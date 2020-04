Marché couvert d'Epinal : muguet et accordéon pour une ouverture exceptionnelle le 1er mai

Le marché couvert d'Epinal ouvre exceptionnellement ses portes ce vendredi 1er mai, en présence de fleuristes et d'un accordéoniste. Produits frais, muguet, musique et toujours gestes barrières.

Un marché, du muguet et un air de musette à Epinal en ce 1er mai ! Le marché couvert de la ville, qui a obtenu une dérogation préfectorale pour continuer d'accueillir les clients du mardi au samedi pendant le confinement, ouvre exceptionnellement ses portes un jour férié et pour l'occasion, des fleuristes dont les commerces sont fermés depuis plus de six semaines viennent s'y installer. L'initiative vient de la Ville d'Epinal et des commerçants du centre-ville et du marché.

"Les mois de mai et juin sont toujours des moments importants pour les fleuristes comme pour les horticulteurs", explique Patrick Nardin, premier adjoint au maire d'Epinal. "C'est un moyen de les soutenir."

L'occasion d'acheter ses produits frais et quelques brins de muguet porte-bonheur. Le tout au son de l'accordéon de Frédéric Buch, privé de bals musettes en ce moment et confiné chez lui à Bult. à une vingtaine de kilomètres d'Epinal. "Ca va me sortir !", s'amuse-t-il. "Et ça va permettre peut-être de faire un petit coucou à quelques clients que l'on rencontre dans les bals. De revoir un petit peu de monde revivre, ressortir."

Frédéric Buch interprète pour France Bleu "Le Temps du Muguet" Copier

Le marché couvert d'Epinal est ouvert ce vendredi de 7h à 14h, dans le respect des gestes barrières. 70 personnes au maximum seront acceptées simultanément sous les halles.