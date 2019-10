"Marche de la colère" : plus de 150 policiers alsaciens vont manifester à Paris, une mobilisation inédite

Strasbourg, France

"De mémoire de Strasbourgeois, c'est inédit" raconte Emmanuel Georg, secrétaire départemental Bas-Rhin et régional Alsace d'Unité SGP police FO. "D'habitude, les Alsaciens sont peu enclins à aller manifester, on déplace habituellement une quinzaine de personnes" ajoute le syndicaliste bas-rhinois. Entre 150 et 200 policiers alsaciens prendront le bus et le train tôt mercredi 2 octobre pour Paris. Ils répondent à l'appel unitaire des syndicats, tous corps confondus.Voilà près de 20 ans qu'un tel appel n'avait pas eu lieu.

51 suicides depuis le début de l'année

Les raisons de cette "marche de la colère" sont multiples. "Au départ, la manifestation a été décidée à cause du nombre de suicides" rapporte Lynda Wust, secrétaire départementale 67 par interim de l'UNSA (syndicat majoritaire en Alsace depuis les dernières élections). On ne compte pas moins de 51 suicides chez les policiers en France depuis janvier 2019. Le dernier a eu lieu il y a deux semaines à peine, le 19 septembre, à Maubeuge dans le Nord.

La grogne s'est depuis considérablement élargie : "Les conditions de travail, les retraites, le volume d'heures supplémentaires non payées, le travail de nuit, la pression hiérarchique, la politique du chiffre, la charge de travail, les rappels incessants... tout ça fait que la mobilisation est beaucoup plus importante" égrène Lynda Wust.

La réforme des retraites : la goutte d'eau qui fait déborder le vase

La dernière addition à la grogne des fonctionnaires de police, la réforme des retraites qui prévoit de lisser les régimes spéciaux pour les aligner sur les régimes généraux. Jusqu'à présent, au bout de 25 ans de carrière, un policier obtenait cinq ans de bonification "parce que la pénibilité du travail, les risque encourus sont importants. Un policier qui part [à la retraite] à 57 ans et demi a vu des choses dans sa carrière que la plupart des Français ne verrait jamais", appuie Emmanuel Georg avant d'ajouter : "Ce droit là [le régime spécial de retraites], nous l'avons obtenu en renonçant à notre droit de grève." Les manifestants qui partent à Paris ce mercredi ont ainsi posé un jour de congé pour pouvoir manifester.