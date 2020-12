Marché de Noël annulé à Sion : un "click and collect" rural organisé par des bénévoles

Ça ne remplacera pas l’ambiance de Noël sur la colline de Sion, mais des bénévoles ont organisé un "click and collect" pour vendre pots de confitures, gâteaux de Noël et pains d’épices. Ce rendez-vous permet à l’association de financer un projet solidaire au pied de la colline.

L’association Equipage Diarville, a choisi d’écouler ses stocks de confitures en "click and collect" pour répondre à l’attente des habitués et poursuivre ce Noël solidaire sur les hauteurs de Sion après l'annulation du marché de Noël.

Le confinement et vigipirate ont eu raison du marché de Noël, qui, même en plein air et même plus petit, n’a pas eu l’autorisation de se tenir à la mi-décembre. Le rendez-vous réunit chaque année jusqu’à 5000 visiteurs sur deux jours avec jusqu’à 95 associations, producteurs et artisans de la région. Un rendez-vous installé depuis plus de dix ans même s’il a été parfois perturbé par des coups de vent ou travaux certaines années.

Click and collect rural

Pas de marché de Noël mais les confitures, pains d’épices et gâteaux de Noël sont confectionnés par 80 bénévoles de l’association et disponibles à la commande sur internet. Ce service "cliquer et ramasser" rural a été mis en place pour poursuivre la dynamique des bénévoles explique l'association qui avait organisé l'évènement l'an passé.

Dominique Griffaton, présidente de l'association Equipage Diarville. Copier

Chacun pourra retirer sa commande dans cinq points de retrait dans le Saintois, à Ceintrey, Laloeuf, Tantonville, Vézelise, mais aussi à Nancy et tous les bénéfices serviront à gérer une ferme pédagogique, au foyer d’accueil spécialisé de Diarville, au pied de la colline, qui accueille des adultes handicapés.

Un seul magasin est ouvert sur la colline de Sion. © Radio France - Thierry Colin

La colline ne sentira pas la gaufre à l’ancienne au feu de bois, ni le vin chaud… un seul magasin est ouvert, et Catherine Tottoli a refait sa vitrine solidaire et propose des crèches originales venues du monde entier en plus des bijoux, savons monastiques, jeux en bois ou livres : «Les nancéiens peuvent venir faire un achat à Sion » insiste la vendeuse qui a des stocks de crèches et de santons.

Sion a réuni jusqu'à 5000 personnes pour son marché de Noël. © Radio France - Thierry Colin

Un site qui reste un lieu de promenade avec une basilique ouverte tous les jours, «j’ouvre et je ferme matin et soir» assure le recteur du sanctuaire de Notre dame de Sion qui tient à ce que l’édifice reste ouvert à tous.

Reportage radio à Sion. Copier