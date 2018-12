Marché de Noël de Strasbourg : à la veille de sa fermeture, les commerçants dressent un premier bilan

Par Wyloen Munhoz-Boillot, France Bleu Alsace et France Bleu Elsass

Les commerçants et artisans du marché de Noël de Strasbourg sont nombreux à déplorer une fréquentation et un chiffre d'affaires en baisse, suite à l'attentat du 11 décembre qui a fait 5 morts et 11 blessés.